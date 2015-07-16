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بالصور.. محافظ السويس يُسلّم كأس الدورة الرمضانية للفريق الفائز

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فاز فريق أسامة سعد بالدورة الرمضانية الأولى التى تقام على الملعب القانونى بمركز شباب المدينة بحى الأربعين، بعد تغلبه على فريق سى سايد 2/1 فى حضور اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء محمد شمس مساعد قائد القوات المجمعة بسيناء.

وسلم المحافظ والقيادات الأمنية كأس دورة الاعلامى محمود الشرقاوى عليها للفريق الفائز بالمركز الأول والثانى وكأس المركز الثالث لأبناء مجدى عثمان وفاز مركز شباب السادات بالمركز الرابع.

ووزع المحافظ جوائز الدورة للفائزين بكأس أحسن لاعب وأفضل حارس والمدربين الفائزين وكأس التفوق لمركز شباب المدينة الفائزين ببطولة الشباب على مستوى الجمهورية (دورة بيبسى) التى أقيمت بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

كما سلم المحافظ وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة كئوس الفائزين فى مسابقة أقوى رجل فى السويس والفائز ببطولة كرة السلة، وتم تكريم الحاج أمين أبو ظريف من أول من أقام الدورات الرمضانية بالسويس والكابتن الملك.

كما تم تكريم عدد كبير من الرياضيين والقيادات التنفيذية والشبابية والإعلامية ومنظمى الدورة والحكم الدولى أحمد العدوى ابن السويس الذى أدار المباراة النهائية، وكأس الشهيد لأحمد سليمان حجاب.

تخلل المهرجان فقرة الكاراتيه لأبناء مركز شباب المدينة وفقرة فنية للمسحراتى وأغنية شط القنال وفرقة الفنون الشعبية بالسويس بقيادة الفنان خالد كمال.

حضر الدورة الرمضانية السكرتير العام للمحافظة المهندس محمد مرسى وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة ومحمد غريب مدير عام الأنشطة الشبابية بالوزارة ومصطفى منصور مدير عام مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ممثلين عن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وسيد حطاب رئيس مركز شباب المدينة والعميد أحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء مراكز شباب المحافظة وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب المدينة وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والرياضيين والإعلاميين وجماهير السويس.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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