صحة الإسكندرية تعلن تطوير العنابر المجانية بمستشفى أطفال الرمل

قالت الدكتورة أمل الشعراوى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من تطوير جميع العنابر المجانية بمستشفى أطفال الرمل بسعة 60 سريرا، وتبرع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بقيمة التطوير بالكامل.

وأضافت الشعراوى أنه تم توريد عدد 3 حضانات جديدة لقسم الأطفال المبتسرين كتبرع من رجال الأعمال، بالإضافة إلى عمل عقود صيانة لجميع الحضانات الموجودة بالمستشفى لضمان استمرارية عمل الحضانات وعدم خروجها من الخدمة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ شبكة إنذار ومقاومة الحريق عن طريق مديرية الإسكان والمرافق، كما تم عمل مقايسة لشبكة الغازات للبدء فى تشغيل العناية المتوسطة بسعة 8 أسرة كتبرع من جمعية عثمان محرم وسيتم التنفيذ عقب إجازة عيد الفطر.