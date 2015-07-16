لمريضات الجيوب الأنفية والصدر..الإفراط فى تنظيف المنزل فى العيد يضر صحتك

السيدات المريضات بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر عليهن عدم الإفراط فى تنظيف منازلهن مع اقتراب عيد الفطر، واستخدام العديد من المساحيق والمنظفات النفاذة، وهى نصيحة يقدمها الدكتور قاسم الرفاعى أستاذ الصدر والحساسية، والذى أكد أن أعمال المنزل من تنظيف ونفض الغبار ضار بصحة مرضى الصدر والحساسية من النساء.

وتابع قاسم مؤكدا أن المريضة بجيوب الأنفية وحساسيتها المزمنة، هى مريضة لابد من حمايتها من كل مصادر الغبار والدخان والروائح النفاذة والكريهة، وروائح الطبخ وكل ما يمكنه أن يتسبب فى تهيج حساسية جيوب الأنفية لديها مما يزيد من المخاط المتكون بها مسببا إثارة للحساسية، ما قد يصيبها بانسداد الأنف وصعوبة التنفس والتهاب اللحمية وغيرها من الأضرار، لذا فهى ممنوعة تماما من أعمال المنزل الشاقة التى تنطوى على روائح غير مستحبة.

أما عن المريضات بحساسية الصدر فالأمر معهن أعمق، والخطورة أشد، لأنهن إذا قمن بأداء أعمال المنزل قد يصبحن عرضة لنوبات ضيق التنفس وتهج الصدر وتهيج الأغشية والشعب الهوايئة، مما يسبب سعالا شديدا وضيقا بالزفير والشهيق قد تحتاج المريضة حينها لتنفس مساعد.