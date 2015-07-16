بعد القبض على إخوانى أمام شقة قاض..التحريات: طرق الباب بالخطأ

ألقت حراسة القاضى العضو اليمين لهيئة محاكمة الإرهابى عادل حبارة القبض على مواطن طرق الباب على شقة المستشار بعد الاشتباه فيه، وبالكشف على سجله الجنائى تبين انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية .

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب مناقشة المتهم والكشف عنه تبين أنه يبلغ من العمر قرابة 43 عاما وكانت له معلومات قديمة بانتمائه إلى الجماعة الإرهابية إلا أنه لم يعد عنصرا نشطا، بها وبمناقشته حول سبب توجهه لمنزل عضو هيئة محاكمة عادل حبارة تبين أنه توجه لزيارة شقيقته وزوجها اللذان يقطنان بذات العقار، إلا أنه طرق باب الشقة الخطأ نظرا لأنه يقوم بزيارتهما للمرة الأولى فى هذا العقار.

وتبين من التحريات عدم قصد المتهم او استهدافه للقاضى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .