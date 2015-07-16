إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بطريق كوم حمادة – إيتاى البارود ( فردى ) أمام قرية عزبة الشريف دائرة المركز، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س د ط 5837 " ملاكى " قيادة " أنور جمعة شاهين فرج " سائق ومقيم عزبة أبو ريه دائرة المركز ، السيارة رقم 8527 /7184 نقل بمقطورة غربية قيادة " سعد عبد الواحد سعد " سائق ومقيم طنطا غربية.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى وعدد (3) من مستقليها بكسور وسحجات وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى، وتحرر المحضر 18661/2015 جنح المركز .