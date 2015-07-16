محافظ سوهاج يكرم أوائل الثانوية ويقرر إنشاء مجلس إقليمى للتعليم

كرم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمحافظة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وعددهم 7 من أبناء المحافظة، حيث حصلت الطالبة سيمون وجيه معوض حكيم بمدرسة طهطا الثانوية بنات على المركز الاول مكرر بمجموع كلى 410 درجات.

بينما جاء فى المركز الخامس مكرر لنفس الشعبة "العلمى " 4 طلاب هم: الطالبة مارتينا مجدى لبيب بمدرسة طهطا الثانوية بنات و الطالبة إسراء محمد فرج بمدرسة المراغة الثانوية القديمة والطالب يونس شعبان أبو الحسن بمدرسة المنشأة الثانوية الجديدة والطالب محمد شعبان أبو حمادى بمدرسة جيل المستقبل الثانوية الخاصة باخميم، حيث حصل كل منهما على مجموع كلى بلغ 409,5 درجة .

أما على مستوى شعبة الأدبى فقد حصلت الطالبة رانيا محمد بسيونى أحمد بمدرسة بنها الثانوية بطهطا على المركز السابع مكرر بمجموع كلى بلغ 406,5 درجة، فيما حصلت الطالبة أزهار محمد أحمد إبراهيم بمدرسة نزلة الهيش الثانوية المشتركة بجهينة على المركز السابع مكرر .

وأعرب المحافظ عن شكره لجميع الطلبة الأوائل مقدما لهم مجموعة من الهدايا منها ميدالية المحافظة وشهادة تقدير وميدالية مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى جهاز تابلت إعزازا وتقديرا لهم لما بذلوه من جهد، وحضر التكريم اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج وعبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وعدد من قيادات المديرية ولفيف من أولياء أمور الطلبة الأوائل.

وأعلن المحافظ إنشاء المجلس الإقليمى للتعليم بالمحافظة، بهدف تطوير والنهوض بالعملية التعليمية بمدارس المحافظة على أن يتكون المجلس من نخبة من العاملين بمدارس التربية والتعليم بالاضافة إلى أساتذة كلية التربية جامعة سوهاج .

وأكد المحافظ أننا نسعى لإنشاء مدرسة للنابغين من أبناء سوهاج، من أجل رعاية أبنائها الموهوبين، بالتعاون مع جامعة زويل.