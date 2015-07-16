خلفية شاشة في الجول – جمهور الزمالك.. ابتسمت لنا السماء

"سنظل أوفياء حتى تبتسم السماء".. الآن يمكن لجمهور الزمالك الاحتفال بهذه الجملة التي صاحبته منذ 2004.

الزمالك على بعد نقطة من قنص لقب الدوري وذلك بعدما سحق النصر بأربعة أهداف من دون رد.

يحتاج الزمالك لنقطة من 3 مباريات قد يحصدها أمام الأهلي الثلاثاء المقبل أو بعد ذلك أمام وادي دجلة أو طلائع الجيش.

حمل الصورة بحجم خلفية الشاشة بالضغط على هذا الرابط..

الرسوم بقلم/ أحمد نبيل..

ويمكنكم زيارة الصفحة الخاصة بالرسام أحمد نبيل بالضغط على هذا الرابط..

#في_القمة – لعبة تفاعلية.. عيش 24 حكاية في الجول مع نجوم الأهلي والزمالك