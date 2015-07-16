وزارة الخارجية تحض المواطنين على اتباع إرشادات السفر

تزامناً مع إجازة عيد الفطر وبدء الإجازة الصيفية، تواصل وزارة الخارجية حملتها التوعوية لمواطني دولة الإمارات المسافرين للخارج عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وحساب مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بوزارة الخارجية وبعثات الدولة في الخارج، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الخارجية تجاه مواطني الدولة، وتأكيداً لدورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم بما يضمن سلامتهم أثناء وجودهم خارج الدولة.

وأكد راشد علي الظاهري، مدير إدارة شؤون المواطنين بالإنابة بوزارة الخارجية، أهمية اتباع مواطني الدولة إرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين التي تشمل كل المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين التي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم بدون أي مشكلات أو معوقات.

وحض على ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» التي تمكن وزارة الخارجية وبعثات الدولة في الخارج من التواصل مع مواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم ووجودهم خارج الدولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي «UAEMOFA»، مضيفاً أنه يتم التواصل والرد المباشر على استفسارات مواطني الدولة من خلال حساب «تواجدي» @Twajudi على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

إحترام القانون

ودعا مواطني الدولة إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف، وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج، حيث أكد ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقداً خلال وجودهم في البلد المضيف.

كما يجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك.

وشدد راشد الظاهري على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية، حيث أكد ضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وتجنب السكن في الأماكن التي لا توجد بها هذه الشروط، وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة، مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج، وتفادي الخروج بشكل فردي، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل.

كما أشار الظاهري إلى أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم، وفي حال اصطحاب مرافقين من غير المواطنين يجب اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخادمة.

أرقام طوارئ

ونوه بضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزارة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر أو على الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات لاستخدامه في حالة تعرض المواطن لأي طارئ 600599991 - 00971، متمنياً سعادته لمواطني الدولة قضاء إجازة سعيدة وآمنة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.