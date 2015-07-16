منصور بن محمد يدشن الموقع الإلكتروني لـ «أمانة التنفيذي»

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي بحلته الجديدة، كأول موقع حكومي بإمارة دبي يتطابق مع معايير حكومة دبي الذكية المذكورة في «نموذج التميز للمواقع الإلكترونية الحكومية» الصادر عن الدائرة وخاصة بتأمين وصول ذوي الإعاقة للمواقع بسهولة الذي يتوافق مع المعايير العالمية الصادرة عن رابطة شبكة الويب العالمي (W3C )، بنسبة 100 %.

وبهذه المناسبة أكد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي أنه وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في جعل إمارة دبي بالمرتبة الأولى محلياً وعالمياً، ونموذجاً يحتذى به من حيث توفير كافة السبل لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

فقد سخرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي هذا الموقع الإلكتروني الجديد المزود بتقنيات متقدمة لذوي الإعاقة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الموجودة بشكل أفضل وأسهل، بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

منوهاً أن حكومة دبي ومن خلال اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد وضعت استراتيجية تم اعتمادها ويجري العمل على تنفيذها، وسيكون هناك مبادرات مستقبلاً تدعم هذا المجال لتحقيق الهدف المنشود، حيث شهدت إمارة دبي مؤخراً تطوراً ملحوظاً بما يخص توفير بيئة ملائمة لذوي الإعاقة، من حيث سهولة ورفاهية مستويات الحياة والاستقرار بما يتوافق وحاجيات هذه الفئة من المجتمع.

وأضاف الشيباني إن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني يأتي ضمن تعزيز جهود حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الذكية حيث تتوفر نسخة من الموقع الإلكتروني على الهواتف، تتيح للمستخدمين تصفح المحتوى بكل سهولة، كجزء من توفير كافة الإمكانيات والتقنيات التي تعزز من كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لكافة شرائح المتعاملين، ولا سيما فئة ذوي الإعاقة التي توليها قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً، وتعمل على توفير كل الوسائل المتاحة لخدمة هذه الفئة.

منوهاً إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي حريص على إشراك جميع فئات المجتمع في وضع الخطط والبرامج، من خلال عقد العديد من ورش العمل، وجلسات العصف الذهني، والاجتماعات الدورية المشتركة لدمج أفكار هذه الفئة، والأخذ بتصوراتهم، من أجل جعل دبي المكان الأفضل للعيش والعمل والريادة.

مطابق للمواصفات العالمية

من جانبه أشار أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية أن الموقع حصل على نتيجة تقييم تتمثل بنسبة 100%، من حيث مطابقته لمعايير حكومة دبي الذكية المذكورة في «نموذج التميز للمواقع الإلكترونية الحكومية» الصادر عن الدائرة وخاصة بتأمين وصول ذوي الإعاقة للمواقع بسهولة والمتوافق مع المعايير العالمية الصادرة عن رابطة شبكة الويب العالمي (W3C).

وأضاف بن حميدان، «إن عملية التقييم شملت 43 موقعاً حكومياً لـ 12 معياراً خاصاً بتأمين وصول ذوي الإعاقة للمواقع الحكومية، انطلاقاً من التزامها لوصول مواقع حكومة دبي لأعلى المعايير العالمية، والإسهام في ترسيخ دبي نموذجاً يحتذى به في خلق بيئة صديقة وداعمة لفئة ذوي الإعاقة».

دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة

وبدوره أوضح المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لشؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة أن خطوة إطلاق موقع صديق لذوي الإعاقة تأتي انسجاماً مع استراتيجية دبي لأن تكون مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، والتي تعزز مبدأ مشاركة جميع فئات المجتمع في نهضة الإمارة.

لغة

يستخدم الموقع لغة سهلة سلسلة تتناسب مع قدرات فئات ذوي الإعاقة ككل، حيث يستطيع مستخدمو الموقع من فئة ذوي الإعاقة البصرية الاستماع إلى استعراض الخطوط العريضة لاستراتيجيات وخطط إمارة دبي بطريقة تعزز من قدرتهم على فهم هذه المبادىء والاستراتيجيات، وبالتالي تذليل كل الصعب أمامهم لإشراكهم في تنفيذها.