حمدان بن محمد: الابتكار ثقافة راسخة في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الابتكار أصبح ثقافة عمل مؤسسية راسخة وفعالة في إمارة دبي ودولة الإمارات ضمن منظومة متكاملة، تحرص على توفير أفضل الظروف لتشجيع المبدعين والمبتكرين في شتى المجالات، ما يساهم في الارتقاء بمستويات الابتكار إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه لمختبر تومسون رويترز للابتكار، الذي يمثل خطوة جديدة في إطار تفعيل مبادرة شركاء دبي للابتكار، الرامية إلى توثيق أطر التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار، لطرح وتطوير افكار وحلول مبتكرة، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكارا في العالم.

وقال سموه «تمضي دبي بخطى ثابتة ومتوازنة في مجال ترسيخ ثقافة الابتكار، كدافع رئيسي للازدهار والتقدم، بما يسهم في دعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي اعتمدتها الحكومة لاعتماد الابتكار، ضمن منظومة العمل المؤسسي، وتطوير السياسات الوطنية والكوادر المتخصصة، لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال ودعم كافة شرائح المجتمع».

وأضاف سموه «إننا حريصون كل الحرص على الشراكة مع أبرز الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، من أجل الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات المتبعة في مجال الابتكار»، مشيرا سموه إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع تومسون رويترز تأتي لتأسيس إطار يتم من خلاله توليد الأفكار وتسويقها في إطار هذا التوجه، بما يخدم الجهود المبذولة لرسم وتنفيذ الأهداف المستقبلية التي تسعى إمارة دبي ودولة الإمارات لتحقيقها بالشكل الأمثل.

وأثنى سموه على تجاوب القطاع الخاص والشركات العالمية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، موجها دعوته للجميع ليكونوا جزءا من سعي دولة الإمارات باتجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الابتكار، بما ينعكس إيجابا على نمو القطاعات المختلفة، وزيادة المردود الاقتصادي منها.

خدمات مهنية

كما تجول سموه، يرافقه معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مكاتب تومسون رويترز، مستمعا إلى شرح من الإدارة العليا للشركة عن الإدارات والأقسام المختلفة فيها، معربا سموه عن إعجابه بالخدمات المهنية التي تقدمها شركة تومسون رويترز العالمية، والدور الذي تلعبه في دعم قطاع الأعمال على مستوى العالم.

منصة رائدة

ويوفر مختبر «تومسون رويترز للابتكار»، الذي أطلقته شركة «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية لقطاع الأعمال، منصة رائدة وفعالة لقيادة الابتكار والإسهام في دعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وسوف يتيح مختبر الابتكار لرواد الأعمال والمبتكرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والأدوات التخصصية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجلات العلمية والبحث والتطوير وبراءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وأبحاث السوق والمعلومات المالية، وهذا سيمكنهم بالتالي من تأسيس تطبيقات ذكية لتحويل البيانات إلى معرفة.

شراكة استراتيجية

من جانبه قال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا «نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع إمارة دبي ومؤسساتها الرئيسية والجهات المعنية لدعم هذه الشراكة الاستراتيجية، وسنحرص على المساهمة في تفعيل بيئة الابتكار وتوفير إطار تتعاون من خلاله الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص على دفع عجلة مخرجات الابتكار».

وأضاف «سيساهم مختبر الابتكار في تحويل البيانات إلى معرفة فعالة تمكن صناع القرار من تعزيز مستويات الشفافية واستقصاء المعلومات والقدرة على المنافسة»، مشيرا إلى أن تأسيس هذا المختبر والشراكة الواسعة يؤكد التزامنا في تسريع وتيرة الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها.

خطوة جديدة

دون سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر صفحة سموه في «تويتر» قائلاً: دشنت مختبر تومسون رويترز للابتكار، ويمثل خطوة جديدة في إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية لتعزيز ثقافة الابتكار، الابتكار أصبح ثقافة عمل مؤسسية راسخة وفعالة في دولة الإمارات ضمن منظومة متكاملة لتشجيع المبدعين والمبتكرين، دبي تمضي بخطى ثابتة ومتوازنة في مجال ترسيخ ثقافة الابتكار كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، حريصون على الشراكة مع أبرز الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات المتبعة في مجال الابتكار، نثني على تجاوب القطاع الخاص مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وندعو الجميع ليشاركنا سعينا لنكون أكثر دول العالم ابتكاراً.