زيادة رواتب العسكريين المواطنين بشرطة عجمان 40 %

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بزيادة رواتب العسكريين العاملين في قوة شرطة عجمان المحلية من المواطنين، بنسبة 40% من الراتب الأساسي، على أن تشمل الزيادة كافة الرتب العسكرية، من شرطي مستجد وحتى مساعد أول.

وتأتي هذه المكرمة من منطلق الرعاية والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الحاكم وولي عهده لتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين.

ووجه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية دائرة المالية والإدارة المركزية للموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة، بالتنسيق مع قيادة قوة الشرطة المحلية، اعتبارا من بداية شهر اغسطس 2015.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ان هذه الزيادات الجديدة في رواتب العسكريين ستشيع جوا من البهجة والفرح على كافة العاملين في شرطة عجمان، وانها ستكون مرضية وتحل الكثير من الإشكاليات المعيشية، وان الزيادات الجديدة في الرواتب تعد طيبة ومميزة، تعطي نوعا من الحافز والتميز لباقي الفئات من الموظفين في حكومة عجمان، لمزيد من العطاء والارتقاء في الأداء والإنتاجية.

وأشاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بزيادة رواتب العسكريين في عجمان، ووجه الشكر الى سموه وولي عهده على هذه المكرمة، التي تعد واحدة من المكرمات والرعاية الكبيرة التي يوليها سموهما لرجال الشرطة بشكل خاص، مؤكدا ان سموه وولي عهده يوليان جهاز الشرطة كل اهتمام ودعم متواصل لاستتباب الأمن في الإمارة.

واشار الى أن الزيادات الجديدة في الرواتب لاقت صدى طيبا لدى جموع العسكريين، وستكون حافزا على مزيد من العمل وبذل الجهد للحفاظ على الأمن والأمان، مؤكدا ان زيادة الرواتب هذا الشهر الفضيل ومناسبة عيد الفطر المبارك ستدخل الفرحة والبهجة على المنتسبين العسكريين في شرطة عجمان على انفسهم واسرهم، وان شاء الله تكون دافعا وحافزا للقيام بواجباتهم على اكمل وجه.

زيادات سخية

وقال ان هذه الزيادات في الرواتب بالفعل هي زيادات سخية، تتماشى والأوضاع المعيشية الحالية، وتحل الكثير من الإشكاليات، مشيرا إلى ان شرطة عجمان دوما تسعى للحفاظ والاهتمام بالعنصر البشري لديها، وتؤهله وتمنحه كل المزايا من اجل العمل الجاد والمتميز.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في قصر الزاهر، مساء أول من أمس، السفير الدكتور حمدي حسب الرسول عثمان قنصل عام جمهورية السودان، الذي قدم لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء بالقنصل العام السوداني، وأثنى على جهوده في إرساء وتدعيم العلاقات الوثيقة في العديد من المجالات التي تربط البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته للقنصل بالتوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين الشقيقين في مختلف الميادين.

وأعرب القنصل العام السوداني عن تقديره وشكره وامتنانه لسموه لما لقيه من تعاون خلال أداء مهامه الدبلوماسية في الدولة، وللمسؤولين على ما حظي به من تقدير، ما أسهم في توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده.

وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات في كافة الميادين الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية والسياسية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، في قصر الزاهر، العصري سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، والذي قدم للسلام على سموه.

حضر اللقاءين الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

صلاة العيد في جامع الشيخ راشد

يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد بمدينة عجمان.

ويؤدي الصلاة الى جانب صاحب السمو الحاكم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. كما يؤدي الصلاة الى جانب سموهما عدد من الشيوخ واعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وابناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بعجمان. ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة العيد مباشرة بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة، من اصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين، واعضاء البعثات القنصلية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، واعيان البلاد، والمواطنين، وابناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.