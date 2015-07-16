سلطان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها سموه إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة أعرب فيها عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً المولى العلي القدير أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيداً من الرقي والتقدم وللأمتين العربية والإسلامية العزة والتقدم والمجد.