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بالفيديو - الزمالك باسم.. فاضل على الدوري نقطة

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بالفيديو - الزمالك باسم.. فاضل على الدوري نقطة بالفيديو - الزمالك باسم.. فاضل على الدوري نقطة

عزيزي مشجع الزمالك، أنت على بعد نقطة من حلم دخول الدوري بوابة النادي الأبيض بعد غياب طال، وذلك بالفوز على النصر 4-0 اليوم الأربعاء.

الفريق الأبيض يحتاج لنقطة واحدة من 3 مباريات أمام الأهلي ووادي دجلة وطلائع الجيش ليحتفل رسميا باللقب.

الزمالك باسم

باسم مرسي الذي سجل 3 أهداف من الرباعية في النصر وكان رجل المباراة، احتفل بعد اللقاء بخلع قميصه مع لاعبي الزمالك باقتراب درع الدوري من ميت عقبة.

الهدف الأول أحرزه باسم مرسي بعدما تابع كرة ارتدت من حارس النصر إثر عمل فني مبدع من أيمن حفني.

والهدف الثاني جاء من اللاعب نفسه بمتابعة قبل أن يحرز الثالث بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء رافعا رصيده إلى 17 نقطة.

ثم جاء مصطفى فتحي ليركض من الخلف للأمام ويستقبل تمريرة ممتازة من معروف يوسف في هجمة مرتدة سريعة، وسجلها النجم الواعد معلنا عن الهدف الرابع.

الزمالك قد يحتفل بالدوري لو نجح في قنص نقطة من الأهلي يوم 21 من الشهر الجاري في مباراة القمة.

كذلك الزمالك جاهز للأهلي بعدما نجح في المرور من اختبار النصر دون حصول أي لاعب من المهددين بالغياب عن القمة على بطاقة صفراء.

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فيديو اليوم السابع

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