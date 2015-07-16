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أحمد مرتضى لـ في الجول: اللعب في الجونة صعب.. ورفضنا العكايشي

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أحمد مرتضى لـ في الجول: اللعب في الجونة صعب.. ورفضنا العكايشي أحمد مرتضى لـ في الجول: اللعب في الجونة صعب.. ورفضنا العكايشي

يتجه الزمالك إلى رفض اللعب في الجونة فيما يخص مباراة الأهلي يوم 21 من شهر يوليو الجاري.

اتحاد الكرة ألمح إلى أن الأمن رفض استضافة المباراة في أرض السويس، وبالتالي الأقرب هو نقلها إلى ملعب الجونة.

لكن أحمد مرتضى عقب عبر FilGoal.com "لا أعتقد أننا سنلعب في الجونة".

وأضاف "سنعود لمجلس الإدارة أولا. لكن أغلب الظن أن اللعب في الجونة لن يكون سهلا".

وعن الشائعات التي ربطت بين الزمالك والمهاجم التونسي أحمد بن نور الدين العكايشي لاعب الترجي التونسي، عقب أحمد مرتضى.

وقال أحمد مرتضى: "مع احترامنا الكامل له. لا، لن نتعاقد مع العكايشي".

وأتم "العكايشي لاعب شارك بالفعل في الكونفدرالية ولن يعين الزمالك في إفريقيا، ولهذا ليس في حساباتنا".

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