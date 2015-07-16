ميدو: أنا ' قد التحدي ' .. وقادر على بناء فريق قوي للإسماعيلي مثل الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للإسماعيلي أنه على قدر التحدي الذي من المتوقع أن يقابله في عمله مع الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن تعاقده مع ميدو لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا لطارق يحيى.

وتحدث ميدو في المؤتمر قائلا:"الكثيرون طلبوا مني تجاهل عرض الإسماعيلي بسبب الأزمات التي يمر بها، وإنه سوف يقضي على تاريخي كلاعب وكمدرب استطاع ان يتوج بكأس مصر مع الزمالك وقام ببناء فريق قوي".

واستدرك"لكن ما قلته لمرتضى منصور في وقت سابق بقدرتي على بناء فريق قوي للزمالك في ستة أشهر كررته مع محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي".

وأتم"سأعتمد على اللاعبين الصاعدين، وفي خلال ثلاثة أيام من تدريبي للفريق سوف أقوم بتصعيد أربعة منهم للاستمرار مع الفريق الأول".