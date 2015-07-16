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مؤتمر فيريرا: الأهلي؟ عمري في حياتي ما استهدفت التعادل.. وأرفض الجونة

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مؤتمر فيريرا: الأهلي؟ عمري في حياتي ما استهدفت التعادل.. وأرفض الجونة مؤتمر فيريرا: الأهلي؟ عمري في حياتي ما استهدفت التعادل.. وأرفض الجونة

لن يستهدف جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مجرد نقطة في مباراته أمام الأهلي يوم 21 من يوليو الجاري.

وجاءت تصريحات فيريرا بعد فوز الزمالك على النصر بأربعة أهداف من دون رد.

وبات الزمالك في حاجة لنقطة واحدة في مبارياته الـ3 المقبلة أمام الأهلي ووادي دجلة وطلائع الجيش.

وقال فيريرا عبر المؤتمر الصحفي: "عمري في حياتي ما استهدفت اللعب على نقطة واحدة".

وأضاف المدرب البرتغالي "اللعب على الفوز هو ما أفعله في كل مباراة أدخلها. وهذا ما سيحدث أمام الأهلي".

أما فيما يخص ما قاله اتحاد الكرة عن اتجاهه لتنظيم القمة في ملعب الجونة. فعقب فيريرا "لا".

وأفصح "الملعب سيء ودرجة الحرارة مرتفعة جدا. لا نرغب في اللعب هناك مباراة الأهلي".

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فيديو اليوم السابع