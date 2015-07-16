مرتضى: انتهى الكابوس.. وهذا ما قلته للاعبين قبل لقاء النصر عن الأهلي

"الكابوس انتهى".. هكذا يؤمن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدما بات فريقه قريبا من الفوز بالدوري لأول مرة منذ عام 2004.

وجاءت تصريحات منصور بعد فوز الزمالك برباعية على النصر. وبات الفريق الأبيض في حاجة لنقطة واحدة من 3 مباريات أمام الأهلي ووادي دجلة وطلائع الجيش.

وقال منصور بعد المباراة: "انتهى الكابوس.. وداعا مرحلة ممدوح عباس بكل ما كان فيها".

وتابع "جمعنا فريقا من أندية مختلفة، كلهم لم يفوزوا باللقب من قبل لكن لأنهم يعرفون قيمة الزمالك نجحوا".

وأضاف "غدا نضم 3 لاعبين من المقاصة هم الشيخ وفراج وعبد العزيز. نضم من سموحة إبراهيم عبد الخالق. نضم 2 من حرس الحدود ونتفاوض مع لاعبين من إنبي".

وأكمل "التجديد لفيريرا سيكون أيضا بعد العيد كمدير فني للزمالك".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الـ21 من يوليو الجاري.

وعن المباراة قال مرتضى: "قلت للاعبي الزمالك إن النصر أصعب من الأهلي".

وأفصح "النصر كان مهما لأننا كنا في حاجة لأربع نقاط، الآن جمعنا 3 منهم. أرغب في تهدئة اللاعبين، في نظري مباراة الأهلي عادية".