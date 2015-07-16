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المدير الإداري للإسماعيلي يستقيل بسبب ميدو

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المدير الإداري للإسماعيلي يستقيل بسبب ميدو المدير الإداري للإسماعيلي يستقيل بسبب ميدو

قرر أحمد صالح المدير الإداري لنادي الإسماعيلي تقديم استقالته وعدم الاستمرار في عمله مع الفريق بعد استدعاء المدير الفني الجديد أحمد حسام "ميدو" لإداريين جدد.

وتحدث صالح قائلا:"لا يمكن أن أعمل في الفريق الذي أقوده إداريا منذ عدة سنوات تحت مدير جديد أيا كان".

وواصل"كنت أعرف أن المدرب الجديد سوف يحضر معه مساعدين فنيين يساعدوه في تنفيذ أفكاره، وليس إداريين يمتلئ بهم الإسماعيلي وجميعهم مطلوبين للعمل في مختلف الأندية المصرية بسبب كفائتهم".

وتابع"كان من الممكن أن أقبل أن ينتدب ميدو من يعمل في الجهاز الفني كإداري حتى يساعد المدرب الجديد، لكن أن يكون مدير إداري فهو أمر صعب وغير مقبول بالنسبة إلي".

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