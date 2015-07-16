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دويدار يكشف.. اتصال بين أبو تريكة وباسم مرسي

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دويدار يكشف.. اتصال بين أبو تريكة وباسم مرسي دويدار يكشف.. اتصال بين أبو تريكة وباسم مرسي

قال أحمد دويدار مدافع الزمالك إنه تواصل مع محمد أبو تريكة وجعلته يهاتف باسم مرسي في الفترة الماضية.

تصريحات دويدار جاءت عبر قناة صدى البلد بعد فوز الزمالك بأربعة أهداف من دون رد على النصر في الدوري المصري.

وكشف دويدار "باسم مرسي لاعب عاقل، لا كما يظن البعض أنه مجنون".

وتابع "حتى حين ارتدى القميص رقم 22 لم يكن يقصد أي شيء يضايق أي شخص".

وحكى "اتصلت بكابتن محمد أبو تريكة لأنه قريب جدا إلى قلبي. وتواصل الرجل مع باسم مرسي".

وأردف "أبو تريكة قال لباسم مرسي أنت مثل شقيقي الصغير وتمنى له التوفيق، وأكد له لاعب الزمالك أن لا مشكلة أبدا بينهما".

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