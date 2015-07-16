مطران الأرمن الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين بعيد الفطر المبارك

وجه نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا ، أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك، رسالة تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

> وقال فى رسالته :” بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، بإسم بطريركية الإسكندرية للأرمن الكاثوليك ، واكليروسها ورهبانها وراهباتها وابنائها ولجانها الروحية والتربوية والثقافية ، وبإسمنا الشخصي نتقدم منكم ومن حكومتكم الرشيدة وجيشها الباسل ومن الشعب المصري في مصر وبلدان العالم ، ومن كل المسلمين الأحباء ، نقدم لكم أحر التهاني وأطيب الأماني ، طالبين من الله عزّ وجل ان يمنّ على العالم أجمع بالسلام والأمان والمحبة والاستقرار . وكل عام وفخامتكم وحكومتكم وكل المصريين والمسلمين الأعزاء بخير وسلام” .

كما وجه المطران كوسا رسالة تهنئة إلى كل من ، الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد ختار جمعة ، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية ، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة ، ورئيس ومأمور حي عابدين ووزير التربية والتعليم ، ولبعض السفراء والقناصل للدول العربية ، بمناسبة عيد الفطر المبارك