في_القمة - الإصابة لن تمنع أيمن حفني ومصطفى فتحي من مباراة الأهلي

خرج أيمن حفني لاعب الزمالك من مباراة فريقه أمام النصر التي أقيمت يوم الأربعاء وهو يتألم بسبب الإصابة، وبعده أصيب مصطفى فتحي أيضا.

ولكن يظل السؤال الأهم هل يلحق لاعبا الزمالك بالقمة؟

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي في قمة الكرة المصرية في الـ21 من شهر يوليو الجاري.

وتعرض كلا اللاعبان لكدمة في الركبة ولكن لن تعيقهما عن اللحاق بلقاء القمة والمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 83 نقطة ويحتاج لنقطة واحدة فقط من الثلاث مباريات المقبلة له ليتوج رسميا بلقب الدوري الـ12 في تاريخه والأول منذ عام 2004.