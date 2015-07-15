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إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

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إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية من رفع وإزالة عدد 52 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و2 قيراط و11 سهم خلال الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجاري، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة .

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، انه تم إزالة عدد 5 حالات بالعدوة بمساحة 5 قيراط و18 سهم وعدد 2 حالة بمغاغة بمساحة 7 قيراط و12 سهم وعدد32 حالة ببني مزار بمساحة فدان وقيراط و17 سهم وحالتين بالمنيا بمساحة قيراط و12 سهم وعدد 5 حالات بملوي بمساحة 2 قيراط و12 سهم بالإضافة الى 6 حالات إصلاح زراعي بمساحة 7 قيراط و12 سهم .

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيراً إلى أن التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة لا يمكن السكوت عنها ولن يتم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي عليها، وإسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها ، خاصة التي لا تزال في المهد .

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .

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