أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر الدوري المصري – النصر 0-4 الزمالك.. هاتريك باسم

Google+ Print
مباشر الدوري المصري – النصر 0-4 الزمالك.. هاتريك باسم مباشر الدوري المصري – النصر 0-4 الزمالك.. هاتريك باسم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والزمالك التي تقام في الجولة 38 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا

وأهدر باسم مرسي فرصة سهلة للزمالك في الدقيقة 7 بعدما وصلته كرة عرضية من معروف يوسف وهو في مواجهة المرمى، فسدد في جسد الحارس.

ثم سجل الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 14.

الهدف جاء بشكل رائع إذ تلاعب أيمن حفني برقيبيه من دفاع النصر، ثم سدد الكرة.. صدها الحارس ليتابعها باسم مرسي داخل الشباك.

وأحرز باسم مرسي الهدف الـ16 هذا الموسم، ليصبح على بعد 4 أهداف من حسام باولو هداف الدوري.

أيمن حفني في الشوط الثاني وهو يمارس هوايته ويراوغ مدافعي المقاصة سقط أرضا وأمسك بركبته اليمنى.

دخلت سيارة الإسعاف لدخول أرض الملعب، لكن حفني قام واستند على زميلين له وخرج من الملعب، وتم استبداله.

بعد خروج حفني، سجل باسم مرسي الهدف الثالث له وللزمالك من تصويبة عظيمة من خارج منطقة الجزاء.

ثم في الدقيقة التالية مباشرة سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع للزمالك بعد مرتدة سريعة ممتازة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع