مباشر الدوري المصري – النصر 0-4 الزمالك.. هاتريك باسم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والزمالك التي تقام في الجولة 38 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

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وأهدر باسم مرسي فرصة سهلة للزمالك في الدقيقة 7 بعدما وصلته كرة عرضية من معروف يوسف وهو في مواجهة المرمى، فسدد في جسد الحارس.

ثم سجل الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 14.

الهدف جاء بشكل رائع إذ تلاعب أيمن حفني برقيبيه من دفاع النصر، ثم سدد الكرة.. صدها الحارس ليتابعها باسم مرسي داخل الشباك.

وأحرز باسم مرسي الهدف الـ16 هذا الموسم، ليصبح على بعد 4 أهداف من حسام باولو هداف الدوري.

أيمن حفني في الشوط الثاني وهو يمارس هوايته ويراوغ مدافعي المقاصة سقط أرضا وأمسك بركبته اليمنى.

دخلت سيارة الإسعاف لدخول أرض الملعب، لكن حفني قام واستند على زميلين له وخرج من الملعب، وتم استبداله.

بعد خروج حفني، سجل باسم مرسي الهدف الثالث له وللزمالك من تصويبة عظيمة من خارج منطقة الجزاء.

ثم في الدقيقة التالية مباشرة سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع للزمالك بعد مرتدة سريعة ممتازة.