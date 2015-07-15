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بالفيديو - باسم مرسي يسجل في النصر بعد فاصل مهاري من أيمن حفني

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بالفيديو - باسم مرسي يسجل في النصر بعد فاصل مهاري من أيمن حفني بالفيديو - باسم مرسي يسجل في النصر بعد فاصل مهاري من أيمن حفني

ترجم باسم مرسي مهاجم الزمالك مهارات زميله أيمن حفني بافتتاح التسجيل في شباك النصر بمباراة الفريقين يوم الأربعاء.

ويلعب الزمالك مع النصر ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري ويتبقى له ثلاث مباريات.

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وراوغ حفني مدافعي النصر داخل منطقة الجزاء بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة في المرمى لكن عصام ثروت تصدى لها لكن الكرة ذهبت لمرسي الذي أعادها للمرمى برأسه في الدقيقة 13.

ويحتاج الزمالك للفوز في هذه المباراة ونقطة أخرى من أجل التتويج بلقب الدوري الغائب منذ 2004.

شاهد اللقطة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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