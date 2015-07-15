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اتحاد الكرة: القمة قد تقام في الجونة لثلاثة أسباب

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اتحاد الكرة: القمة قد تقام في الجونة لثلاثة أسباب اتحاد الكرة: القمة قد تقام في الجونة لثلاثة أسباب

مازال مكان إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غامضا، وذلك بعدما أكد اتحاد الكرة عن طريق ثروت سويلم المدير التنفيذي أن المباراة قد تقام في ملعب الجونة.

ويقام دربي الكرة المصرية في الـ21 من شهر يوليو الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد أكد في الفترة الأخيرة أن القمة سوف تقام في ملعب الجيش بالسويس، لكن رفض الجهات الأمنية استضافة اللقاء جعلها تعود للجونة.

وأضاف سويلم في تصريحاته لـFilGoal.com قائلا:"الجهات الأمنية رفضت استضافة لقاء القمة في السويس".

وتابع"كما أن الأهلي والزمالك رفضوا إقامة المباراة في ملعب شرم الشيخ".

وأكمل"لذلك أصبح ملعب الجونة هو الحل البديل والأخير لاستضافة المباراة خاصة في ظل عدم ممانعة الجهات الأمنية استضافة اللقاء".

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فيديو اليوم السابع