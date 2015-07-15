بالصور.. الأولى على الجمهورية «مجدي يعقوب» مثلي الأعلى

تعالت الزغاريد وعمت الفرحة شارع المقاول المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بعد حصول الطالبة سيمون وجيه معوض، الطالبة بمدرسة الثانوية بنات بطهطا على «المركز الأول» علمي علوم مكررعلى مستوى الجمهورية.

انتقلت عدسة وكالة «أونا» لمنزل الطالبة لتشارك أسرتها الفرحة التي فاحت وظهرت علاماتها من شرفات المنازل بالمنطقة، وتتعرف علي الطريقة التي كانت تذاكر بها الطالبة. قالت «سيمون» كنت أتوقع حصولي على ترتيب بين الطلاب الأوائل في الثانوية العامة، إلا أني لم أكن أتوقع أن أحصل على ترتيب المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، مضيفة أنني تلقيت خبر نجاحي من خلال التليفزيون أثناء إعلان الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم النتيجة خلال مؤتمر صحفي وعندما ذُكر اسمي بين الأول مكرر كنت سعيدة جدًا وكأنني ملكت الدنيا.

وتابعت، حصلت الدروس الخصوصية في جميع المواد نظرا لعدم كفاية استفادتي وتحصيلي من المدرسة خاصًة أن بعض الطالبات لا يسمحن للمعلمين بالشرح في الفصل ويقمن بالمزاح أو”الشوشرة” علي المدرسين، وأضافت أنها كانت تذاكر من 6 إلي 7 ساعات يوميًا بتركيز شديد، وأنها بدأت مذاكرة من شهر يونيو 2014 مع بداية الدروس الخصوصية.

وعن منظومة التعليم قالت: إنها عبارة عن حفظ وتسميع في ورقة الامتحان دون اكتساب معلومة من تلك المواد في الحياة العملية، ولفتت الطالبة أن التعليم في مصر يساهم في قتل مواهب الطلاب معللة ذلك بإلغاء حصص الأنشطة. مشيرة أنها تفضل مادة الأحياء من بين المواد الدراسية لما فيها من إعمال العقل، كما أنها تهوى الرسم وقامت بمساعدة والدها بتنمية تلك المهارة لديها.

وعن طموحات الأولي علمي قالت أن التحق بكلية الطب واتخصص في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية، حتي أكون مثل الدكتور مجدي يعقوب لأساعد الفقراء والمحتاجين وأرفع رأس مصر.

وقال والد الطالبة المهندس بشركة الكهرباء بسوهاج، أن نجلته ليست وليدة تفوق ولكنها متفوقة من بداية التحاقها بالتعليم وأنه لم يبخل علي نجلته بالدروس الخصوصية في جميع المواد، معللًا ذلك أن الأولاد هي مشروعات الوالدين المربحة التي لا تخسر إذا ربحت.

وقالت كلير نبيل ،والدة الطالبة ومدرسة العلزكم بالإعدادية الجديدة بنات بطهطا ، لدينا بنت واحدة فقط أصغر من سيمون اسمها ساندرا في الصف الأولالثانوي واتمني أن تكون مثل شقيقتها الكبرى في التفوق العلمي.