أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. الأولى على الجمهورية «مجدي يعقوب» مثلي الأعلى

Google+ Print
unnamed (10)

الطالبة واسرتها

تعالت الزغاريد وعمت الفرحة شارع المقاول المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بعد حصول الطالبة سيمون وجيه معوض، الطالبة بمدرسة الثانوية بنات بطهطا على «المركز الأول» علمي علوم مكررعلى مستوى الجمهورية.

انتقلت عدسة وكالة «أونا»  لمنزل الطالبة لتشارك أسرتها الفرحة التي فاحت وظهرت علاماتها من شرفات المنازل بالمنطقة، وتتعرف علي الطريقة التي كانت تذاكر بها الطالبة. قالت «سيمون» كنت أتوقع حصولي على ترتيب بين الطلاب الأوائل في الثانوية العامة، إلا أني لم أكن أتوقع أن أحصل على ترتيب المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، مضيفة أنني تلقيت خبر نجاحي من خلال التليفزيون أثناء إعلان الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم النتيجة خلال مؤتمر صحفي وعندما ذُكر اسمي بين الأول مكرر كنت سعيدة جدًا وكأنني ملكت الدنيا.

وتابعت، حصلت الدروس الخصوصية في جميع المواد نظرا لعدم كفاية استفادتي وتحصيلي من المدرسة خاصًة أن بعض الطالبات لا يسمحن للمعلمين بالشرح في الفصل ويقمن بالمزاح أو”الشوشرة” علي المدرسين، وأضافت أنها كانت تذاكر من 6 إلي 7 ساعات يوميًا بتركيز شديد، وأنها بدأت مذاكرة من شهر يونيو 2014 مع بداية الدروس الخصوصية.

وعن منظومة التعليم قالت: إنها عبارة عن حفظ وتسميع في ورقة الامتحان دون اكتساب معلومة من تلك المواد في الحياة العملية، ولفتت الطالبة أن التعليم في يساهم في قتل مواهب الطلاب معللة ذلك بإلغاء حصص الأنشطة. مشيرة أنها تفضل مادة الأحياء من بين المواد الدراسية لما فيها من إعمال العقل، كما أنها تهوى الرسم وقامت بمساعدة والدها بتنمية تلك المهارة لديها.

وعن طموحات الأولي علمي قالت أن التحق بكلية الطب واتخصص في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية، حتي أكون مثل الدكتور مجدي يعقوب لأساعد الفقراء والمحتاجين وأرفع رأس مصر.

وقال والد الطالبة المهندس بشركة الكهرباء بسوهاج، أن نجلته ليست وليدة تفوق ولكنها متفوقة من بداية التحاقها بالتعليم وأنه لم يبخل علي نجلته بالدروس الخصوصية في جميع المواد، معللًا ذلك أن الأولاد هي مشروعات الوالدين المربحة التي لا تخسر إذا ربحت.

وقالت كلير نبيل ،والدة الطالبة ومدرسة العلزكم بالإعدادية الجديدة بنات بطهطا ، لدينا بنت واحدة فقط أصغر من سيمون اسمها ساندرا في الصف الأولالثانوي واتمني أن تكون مثل شقيقتها الكبرى في التفوق العلمي.unnamed (9)

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد