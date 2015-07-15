مسئول سعودى: الحوثيون يتراجعون فى عدن وميليشيات صالح تواجه صعوبات

ذكرت مصادر عسكرية ومحلية ان القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس اليمنى المعترف به دوليا عبدربه منصور هادى احرزت تقدما كبيرا الاربعاء فى عدن بعدما انتزعت من المتمردين الحوثيين وحلفائهم المطار الدولى ومناطق واسعة فى هذه المدينة الكبيرة فى جنوب البلاد.

ويأتى ذلك غداة اطلاق عملية "السهم الذهبي" التى تشارك فيها قوات يمنية مدربة فى السعودية ومزودة باسلحة متطورة الى جانب مقاتلات وبوارج التحالف، وتهدف الى استعادة عدن من المتمردين بعد اكثر من ثلاثة اشهر من سيطرتهم عليها.

وباتت "المقاومة الشعبية" التى تقاتل كقوة منظمة بعد ان واجهت الحوثيين طوال اشهر كمجموعات غير متجانسة وضعيفة التسليح، تسيطر على المطار الدولى وحى خور مكسر الذى يعد قلب المدينة، واجزاء واسعة من حى المعلا بما فى ذلك على الميناء التجارى فيه، وحى كريتر، بحسب مصادر متطابقة.

وتتزامن هذه العملية التى تهدف الى طرد الحوثيين من عدن، كبرى مدن الجنوب، مع توصل ايران التى تعد الداعمة الرئيسية للمتمردين الحوثيين الشيعة، الى اتفاق تاريخى مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.

وكان التحالف العربى الذى تقوده السعودية اطلق فى 26 مارس عملية "عاصفة الحزم" عندما كان الحوثيون ومعقلهم فى شمال البلاد، على وشك دخول عدن، من جانبه أكد مستشار وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد العسيرى أن ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح تواجه صعوبات فى إعادة السيطرة على عدن فى ظل استمرار العمليات العسكرية لعودة الأمن والاستقرار للبلاد .

وأضاف العسيرى ، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الاربعاء ، أن قوات التحالف العربى تعمل منذ فترة على إعداد و تدريب قوات المقاومة اليمنية حتى تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها والدفاع عن المواطن اليمنى ، لافتا إلى أن ما يتحقق الآن هى "خطوة إيجابية فى الطريق الصحيح".

وأكد المسئول السعودى على وجود تنسيق تام بين قوات المقاومة الشعبية اليمنية والجيش من جانب و قوات التحالف العربى من جانب آخر لرصد كافة التحركات التى تقوم بها ميليشيات الحوثيين وصالح ، وقال إن "هدفنا الاستراتيجى الذى نسعى إليه دوما هو أمن وسلامة المواطن اليمنى وإخلاء جميع الشوارع والمدن من الميليشيات الحوثية".

وردا على اختراق الحوثيين للهدنة ، أوضح العسيرى أن الحديث عن الهدنة هو أحد الحلول المؤقته ، مؤكدا أن الحل الدائم الان هو منع الميليشيات الحوثية من تدمير البنية التحتية اليمنية أو استهداف المواطنين العزل

>