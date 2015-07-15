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القبض على بائع وعاطل بحوزتهما 3 كيلو بانجو للإتجار بالمنيا

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القبض على بائع وعاطل بحوزتهما 3 كيلو بانجو للإتجار بالمنيا القبض على بائع وعاطل بحوزتهما 3 كيلو بانجو للإتجار بالمنيا

15 يوليو 2015 | 9:49 مساءً

أرشيفية

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض على بائع وعاطل بحوزتهما عدد من لفافات البانجو المخدرة للإتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
> تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مباحث المخدرات، بضبط “أ.إ ف” 20 سنة عاطل ، ومقيم بمدينة المنيا ، بحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي كيلو جرام بقصد الإتجار، وهاتف محمول، تحرر محضر بالواقعة رقم 8362 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا.
> كما تم القبض على “ع.أ.ع” 26 سنة بائع ومقيم بمدينة المنيا ، بحوزته 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة برقم 8363 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا ، وتولت النيابه التحقيق.

2015-07-15

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