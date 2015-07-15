بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بالوادي الجديد‎

صرح، صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت، اليوم الأربعاء، تفاصيل نتيجة إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة وأسماء العشرة الأوائل بأقسام العلمي والأدبي على مستوى المحافظة.

وقال أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بالوادي الجديد 78.6 %، حيث تقدم للإمتحانات 17011 نجح منهم 1344 طالبا وطالبة في القسمين العلمي والأدبي، حيث جاءت إدارة الداخلة التعليمية بأعلى نسب نجاح وبلغت نسب النجاح فيها 80،7 % تلتها إدارة بلاط التعليمية بنسب نجاح 79.8 % ثم الإدارة التعليمية بالخارجة بنسبة 78.1 % ثم إدارة الفرافرة بنسبة نجاح 76.5 % وجاء ترتيب إدارة باريس التعليمية الأخير بنسبة 69.6 %.

> وأضاف ان ترتيب العشرة الأوائل بقسم علمي علوم على النحو التالي، شروق محمد صلاح – نجيب محفوظ بالخارجة – بمجموع 409 درجات، ومارينا فؤاد سعد من نفس المدرسة بمجموع 408 درجات وأصداء عادل مسلم حسب من نفس المدرسة بمجموع 408 درجات وأمنية أحمد نافع محمد من نفس المدرسة بمجموع 407،5 درجات، وريهام كمال حمدى محمد – مدرسة الكفاح بالفرافرة 407،5 درجات وحسام حسن سيد – مدرسة الفرافرة الثانوية بمجموع 407،5 درجات وحسام صلاح عبد الرحيم – الخارجة الثانوية بنين 407،5 درجات وكريستينا وجية إسحاق – نجيب محفوظ بمجموع 407 درجات وفاطمة حمدان زكي مدرسة باريس 407 درجات ومحمد أحمد محمد البشندى – موط الثانوية بمجموع 407 درجات.

> كما جاء ترتيب العشرة الأوائل في العلمي الرياضي على النحو التالي، رانيا طارق سعد – القصر الثانوية بالداخلة بمجموع 405،5 درجات وأحمد عبد العزيز محمد – الكفاح بالفرافرة بمجموع 404 درجات وأحمد عادل محمود بيومي – القصر الثانوية بالداخلة بمجموع 402،5 درجة وسامح حامد محمد – الخارجة بنين بمجموع 402 درجة ومحمد جمال محمد عبد الله من نفس المدرسة بمجموع 400 درجة ومحمود هاشم عبد الوهاب – القلمون بالداخلة بمجموع 399،5 درجة وإشراق أيمن جاد حمد الله – نجيب محفوظ بمجموع 399،5 درجة ومحمد بدر مصطفى – الخارجة بنين بمجموع 399 درجة وعبد الرحمن محمد عبده من نفس المدرسة 398 درجة ومحمد عبد المجيد أبو بكر – باريس الثانوية بمجموع 395،5 درجة.

> وجاء ترتيب العشرة الأوائل في القسم الأدبي كالآتي: رانيا أحمد جداوي – مدرسة باريس بمجموع 401 درجة وإيمان محمد عبد السلام رفاعي – مدرسة تنيدة ببلاط بمجموع 400 درجة وهند سعد محمود – نجيب محفوظ بالخارجة بمجموع 395 درجة وتسنيم أحمد يوسف – الخارجة بنات بمجموع 393،5 درجة وشيماء مصطفى عبد المجيد – الكفاح الثانوية بمجموع 392،5 درجة ونوهان هاشم محمد – مدرسة القصر 392 درجة وإلهام يماني إسماعيل – مدرسة الهنداو بالداخلة 392 درجة وخلود على حسن على – مدرسة نجيب محفوظ بمجموع 391،5 درجة وسمر عبد الرحمن عبد الغفار – مدرسة باريس بمجموع 391،5 درجة وآية علاء الدين محمد نصر الدين من نفس المدرسة بمجموع 391 درجة.