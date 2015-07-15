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الإتفاق النووى الإيرانى يزيد مسئولية مصر تجاه أمن الخليج

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الإتفاق النووى الإيرانى يزيد مسئولية مصر تجاه أمن الخليج الإتفاق النووى الإيرانى يزيد مسئولية مصر تجاه أمن الخليج

تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق

قال مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق  تامر الزيادى، إن توقيع الإتفاق النووى بين إيران والقوى العظمى سوف يشعل سباقًا محمومًا في الشرق الأوسط فى السنوات المقبلة وأن التطورات السريعة فى المنطقة تفرض على دول الشرق الأوسط تطوير نظم تسليحها وبحث سبل تطوير برامجها الاقتصادية والتنموية.
> وقال الزيادى – فى بيان له اليوم-؛ إتفاق إيران مع القوى الغربية يعد تطورًا إضافيًا يزيد من الضغط على ويزيد مسئوليتها تجاة أمن دول الخليج والمنطقة ويجعل مستقبل دول الخليج فى مواجهة خطر حقيقي، يفرض تحديات اقتصادية شديدة على مصر والبلدان العربية تستدعي مزيدًا من التقارب والتعاون في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والعسكرية، خاصًة في ظل خطط إيران التوسعية فى المنطقة ورعايتها للمد الشيعي.

وأضاف، فى عام ١٩٨٩ كان سقوط حائط برلين تغيير لمجرى ميزان القوى في العالم وبسقوط حائط برلين انتهت دول المحور الاشتراكى وأصبحت أمريكا هي القوة الوحيدة تطبق ما تراه من سياسة عالمية و دفعت كثيرًا من الدول ثمنًا فادحًا لسقوط الإتحاد السوفيتى ، لذا علينا الإنتباة لدروس التاريخ التى تعيد نفسها.

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