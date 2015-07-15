«الوزراء» يقر تعديلات الاتفاقيات البترولية

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على تعديل اتفاقيات بترولية بشأن التزام منطقة شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وإسناد منطقة أشرفي البحرية بخليج السويس وفقا لأساسيات الاتفاق «HOA Head of Agreement» المبرم بين قطاع البترول المصري وشركة إيني الإيطالية خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، التي يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 2.120 مليار دولار وباجمالي منح توقيع غير مستردة تقدر بـ19 مليون دولار ومنح توقيع مستردة تقدر بـ500 مليون دولار.

كما وافق المجلس على تعديل اتفاقية التزام منطقة خالدة بالصحراء الغربية وإسناد منطقة جنوب أم بركة بالصحراء الغربية لشركة «أباتشي» جنوب أم بركة كوربوريشن إل دي سي وإسناد منطقتي شقير بخليج السويس وغرب جمسة بالصحراء الشرقية للهيئة المصرية العامة للبترول، والتي يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 70 مليون دولار وباجمالي منح توقيع تقدر بـ 73 مليون دولار.

ووافق أيضا على اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة حليف بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد».

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص الدولة على تطوير مركز شباب الجزيرة لما يتميز به من مقومات خاصة من حيث الموقع الجغرافى والمساحة والبعد التاريخى، وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على الاستغلال الأمثل لامكانات المركز واستثمارها فقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التعاقد مع البنك الأهلى المصرى لتقديم خدماته المصرفية المتنوعة لرواد مركز شباب الجزيرة والجمهور الخارجى وكذا المركز الأوليمبى بالمعادى، من خلال استغلال جزء من المركز كمقر مصرفى له.

أ ش أ