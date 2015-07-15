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بالصور .. فوز فريق سوهاج بمسابقة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

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بالصور .. فوز فريق سوهاج بمسابقة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالصور .. فوز فريق سوهاج بمسابقة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

خلال المسابقة

فاز فريق فرع سوهاج على فريق فرع طما، بالمسابقة المتخصصة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، صرح بذلك اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف ان المسابقة ضمت عدد من الأسئلة فى التخصصات الفنية والإدارية والتجارية والمحاسبية المختلفة، حيث ضم كل فريق مهندس وكيميائي وشئون تجارية وموارد بشرية وقارئ وفني عدادات وسائق، وشملت المسابقة 20 سؤال لكل فريق 10 أسئلة تنوعت بين المجالات المختلفة.
> وأوضح اللواء محمود نافع ان الهدف من المسابقة زيادة شعور الإنتماء للعاملين بالشركة وخلق روح التنافس بين الأفرع ونشر معلومات تساهم فى تطوير العمل.
> ومن الجدير بالذكر ان لجنة التحكيم ضمت اللواء طارق الوكيل رئيس قطاع الامن والكيميائي كمال الدين عبد الصبور رئيس قطاع المعامل والمهندس عبد القادر محمد عبد العال رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندسة سميرة كامل رئيس قطاع الصرف الصحي والأستاذة أحلام عبد اللاه عزت رئيس قطاع الموارد البشرية والاستاذ محمد حلمي مدير الإدارة العامة لصيانة العدادات.

 

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