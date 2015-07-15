خطة مُحكمة لتأمين إحتفالات عيد الفطر بالأقصر

وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية محكمة لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الجهود وتعزيز قوات الشرطة في أماكن تجمع المواطنين وساحات صلاة العيد وفي محيط المناطق السياحية والأثرية والمنشآت الحيوية والهامة.

> وأصدر اللواء حسام المناوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن تعليماته لإدارة البحث الجنائي بالمديرية ومأموري الأقسام بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على المساجد ودور العبادة والساحات المكشوفة المقرر إجراء صلاة العيد بها لتأمين المصلين ومنع كل ما يضر بالأمن وسلامة المواطنين.

> كما أمر بتكثيف الدوريات علي الحدائق العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم الآداب والنشل والمشاجرات، ووجه بالإنتشار الموسع للأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع المدينة لرصد أي مخالفات أو أعمال مخالفة للقانون من شأنها إفساد فرحة المواطنين بالعيد.

> وأصدر مدير أمن الأقصر، توجيهاته لإدارة المرور لتوزيع الخدمات المرورية على الميادين العامة التى يتوافد المواطنون عليها لضبط سير المرور بجميع أنحاء المدينة، وخلق سيولة مرورية بجميع شوارع المحافظة.