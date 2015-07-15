محافظ بورسعيد يتابع أعمال ردم برك المياه بمنطقة المناصرة

بورسعيد: جمال نوفل

قام محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، بتفقد منطقة المناصرة وذلك لمتابعة سير الأعمال التي يقوم بها جهاز الإنقاذ والطوارئ لردم جميع البرك المتواجدة داخل القرية.

وأكد المحافظ علي إستمرار العمل داخل القرية حتى الإنتهاء من تسوية الأرض ورفع الرمال المتزايدة، حيث تقيم معدات الجهاز من سيارات ولوادر داخل القرية منذ عدة أيام للإنتهاء من أعمال الردم بأسرع وقت.

وأشار المحافظ بأن هناك مجموعة من الأفكار سوف يتم تنفيذها علي الأراضي بعد الأنتهاء من ردم البرك، حيث يجري بحث إقامة ملعب مفتوح أو حديقة وأضاف المحافظ بأن العمل في توفير الخدمات وانتظامها في قرى الغرب يسير بصورة طيبه وأضاف المحافظ بأنة فور الإنتهاء من الأعمال التي تجري داخل قرية المناصرة سوف يتوجة إلي باقي القري وأشار بأن العمل لن يتوقف جاهدين إلي تحقيق مطالب الأهالي المتراكمة منذ سنوات كبيرة.

وأضاف المحافظ؛ بأن إستحداث حي الغرب سوف يساعد بصورة كبيرة على إنتظام العمل وتوفير الخدمات داخل القرى بعد تحديد مكان له وحصر جميع إحتياجات ومطالب الحي التي تبلغ 42 مليون جنية وإرسالها إلي مجلس الوزارء فهناك عمل يتم داخل القري من جميع النواحي سواء المتعلقة بالصحة أو تفعيل نقطة شرطة الغرب بالأضافه إلى أعمال الصرف الصحي التي تتم هناك.

كما إلتقى المحافظ بمجموعة من أهالي قرية المناصرة حيث طالبوا باستمرار سيارات النقل الداخلي إلي بعد الميعاد المحدد لها وأكد المحافظ على إنتظام خطوط النقل الداخلي لجميع قري الغرب مع بحث إمكانية إستمرارها إلي وقت متأخر وأضاف المحافظ بأنه يتابع بصفٍة يوميٍة توفير الخدمات الأساسية لقرى الغرب بعد أن وجة وكلاء الوزارة ومديري الخدمات بالتوجه إلي القرى للتعرف على المشاكل على أرض الواقع ووضع الحلول لها مشيرًا بأن هناك شعور لدي الأهالي بتحسن مستوي الخدمات المقدمة لهم في الوقت الحالي.