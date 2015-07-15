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العقاقير المخفضة للكوليسترول تولد العدوانية والعنف

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العقاقير المخفضة للكوليسترول تولد العدوانية والعنف العقاقير المخفضة للكوليسترول تولد العدوانية والعنف
كشفت دراسة جديدة عن أن تناول العقاقير التى عادة ما توصف للحالات الصحية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والربو وحب الشباب أو حتى تحديد النسل ربما يمثل خطرا أكبر، فقد تجعل متناولها أكثر عدوانية وغيورا على نحو عنيف ولديه رغبة فى الانتحار أو حتى جنون القتل.

فقد أظهرت الدراسة –التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية- أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول أو المعالجة المشكلات القلبية قد يجعل بعض النساء عدوانيات وعنيفات.

ويتناول أكثر من 7 ملايين بريطانى يوميا العقاقير المخفضة للكوليسترول بينما تحذر خدمات الصحة العامة البريطانية من أن الآثار الجانبية لها ربما تشمل الإصابة بالصداع والغثيان وآلام المفاصل والعظام، إلا أنه فى دراسة شملت ألف شخص اكتشف باحثون بجامعة كاليفورنيا وجود صلة بين العقاقير المخفضة للكوليسترول والعدوانية لاسيما لدى النساء بعد سن اليأس بعد 45 عاما.

والأمر المثير للفضول هو أن النساء الأكثر احتمالا للتحول للعدوانية عادة ما كن أكثر هدوءا عن المعدل المتوسط، بينما فى الرجال الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض ارتفاع نسبة العنف بشكل كبير.

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مصر 365