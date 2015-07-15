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وثيقة أمريكية: إسرائيل اغتالت أحد مستشارى الأسد فى فيلته بطرطوس

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وثيقة أمريكية: إسرائيل اغتالت أحد مستشارى الأسد فى فيلته بطرطوس وثيقة أمريكية: إسرائيل اغتالت أحد مستشارى الأسد فى فيلته بطرطوس
كشفت وثيقة مسربة عن وكالة الأمن القومى الأمريكى أن وحدة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلى، قامت باغتيال المستشار السياسى للرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية التى نشرت مقتطفات من الوثيقة أن وحدة من قوات الكوماندوز الإسرائيلى اغتالت محمد سليمان الذراع اليمنى للأسد فى أغسطس من عام 2008 .

وأضافت الصحيفة أن المخابرات الأمريكية اكتشفت ذلك من خلال رصدها لتحركات القوات الإسرائيلية بمدينة طرطوس الساحلية وكذلك المكالمات الهاتفية بين القوات المنفذه للعملية، حيث اقتحمت فيلته الفارهة وقامت باغتياله.

وأشارت الصحيفة إلى أن " سلمان" كان المسئول عن الاتصال بين بشار الأسد و منظمة حزب الله اللبنانى، وكذلك هو الذى اقترح بناء مفاعل نووى سورى فى دير الزور والذى تم قصفه فى عام 2007 .

وأكدت الصحيفة أنه للمرة الأولى تتمكن فيها إسرائيل من اغتيال شخصية عربية بهذا الحجم من الأهمية داخل أرضه ووسط حراسته.

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