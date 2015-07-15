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شوبير: الأهلي سيستغني عن تريزيجيه وصبحي وسيضم “الشيخ”

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شوبير: الأهلي سيستغني عن تريزيجيه وصبحي وسيضم “الشيخ” شوبير: الأهلي سيستغني عن تريزيجيه وصبحي وسيضم “الشيخ”

تريزيجيه وصبحي

أكد اﻹعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن الأهلي سيستغني في الفترة القادمة عن رمضان صبحي وتريزيجيه، وسيضم أحمد الشيخ ﻻعب المقاصة.

وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه “شوبير والنجوم” أن صبحي وتريزيجيه سيغادرا الفريق الأحمر بنهاية الموسم بسبب العروض الجيدة التي وصلتهم من الخارج.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: ” عرض تريزيجيه وصل لمبلغ مليون دولار في حالة اﻹعارة و3.5 مليون في حالة البيع، وعرض صبحي من روما يزيد عن 3 مليون دولار في حالة البيع، وسيتم بيعهما عقب نهاية الدوري والمباراة اﻷفريقية القادمة والتي يخوضها الفريق، وبعدها سيعلن انضمام أحمد الشيخ ﻻعب المقاصة للأهلي”.

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