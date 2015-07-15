بالصور.. محافظة الوادي الجديد يستعرض الإستعدادات لعيد الفطر

عقدت محافظة الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام برئاسة اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وبحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

> إستهل عشماوي الإجتماع بتهنئته للحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما وجه بضرورة متابعة القيادات التنفيذية علي الأرض، وذلك لسرعة الإنتهاء من المشروعات المفتوحة والتواصل المستمر مع المواطنين لترويج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” وسرعة الإنتهاء من تسليم الأراضي المخصصة لمشروعات الشباب وعددها 1300 قطعة .

> وغستمع عشماوي للإستعدادات التي أتخذتها مديريات التموين والكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والمرور والطرق لإستقبال عيد الفطر المبارك، وشدد عشماوي بضرورة الإستعداد الكامل للمستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف بمراكز وقري المحافظة بتواجد الأطقم الطبية والتمريض وتوفير المستلزمات الطبية تحسباً للظروف الطارئة خلال أيام العيد .

> كما تناول الإجتماع أيضاً الموافقة علي تخصيصات أراضي لمشروعات خدمية وبيع لمشروعات إستثمارية بإجمالي مساحة 30005 ألف متر مربع بواقع 12 مشروع.

> وقام عشماوي بتوجيه الشكر للمسئولين بالمحافظة وطالبهم بمزيد من الجهد وسرعة أكبر في الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.