مقتل 52 طفلا جندهم تنظيم "داعش" فى سوريا منذ مطلع العام

قتل 52 طفلا جندهم تنظيم الدولة الإسلامية فى صفوفه فى سوريا جراء مشاركتهم فى القتال منذ مطلع العام الحالى، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان الإربعاء.

وقال المرصد فى بريد الكترونى أنه "تمكن فى الفترة الممتدة من شهر يناير حتى ليل أمس الثلاثاء من توثيق مصرع 52 طفلاً سوريا مقاتلا دون سن الـ16" ضمن "اشبال الخلافة"، وهى التسمية التى يطلقها التنظيم على الأطفال الجنود الذين يلقنهم دروسا دينية وعسكرية، ومن بين الاطفال الـ52، قتل 31 منهم فى "تفجيرات واشتباكات وقصف للتحالف الدولى وطائرات النظام على نقاط تمركزهم ومواقعهم فى مناطق سورية عدة خلال الشهر الحالي"، وفق المرصد.

وانضم بحسب المرصد "أكثر من 1100 طفل إلى ما يعرف بـأشبال الخلافة منذ مطلع العام 2015 وحتى مطلع شهر يوليو بعد تجنيدهم من خلال مكاتب افتتحها التنظيم فى مناطق سيطرته" فى سوريا، وغالبا ما يستخدم التنظيم الجهادى الاطفال الجنود كعناصر على نقاط التفتيش او لجمع معلومات من الاحياء غير الخاضعة لسيطرته نظرا لسهولة تنقلهم، لكنه فى الفترة الاخيرة بدأ يستخدمهم فى القتال والعمليات الانتحارية.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "18 طفلا من بين الـ52 قتلوا جراء تفجير انفسهم فى عربات مفخخة" منذ مطلع العام، واوضح ان التنظيم "يستغل مأساة الشعب السورى ويجند الاطفال" مضيفا "عندما يدفع طفلا ما الى ان يصبح انتحاريا فهذا يعنى انه اخضعه لعملية غسل دماغ كاملة".

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