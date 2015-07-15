القوات العراقية تسيطر على "الملعب الأولمبى" ومقتل 53 من داعش بقصف جوى

أكد المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية نصير نورى إن القوات المسلحة العراقية تمكنت من تطهير منطقة "الطاش الثانية"جنوبى الرمادى بالكامل من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابي.. بينما قتل الطيران العراقى والتحالف الدولى 53 إرهابيا فى مناطق متفرقة بالعراق.

وقال نصير نورى - فى تصريح لمراسل(أ ش أ) فى بغداد اليوم الأربعاء- إن القوات العراقية المشتركة طهرت منطقة "الملعب الأولمبي" واستعادت السيطرة عليها بالكامل بعد صد محاولة هجوم لمسلحى التنظيم وكبدتهم خسائر فادحه بالأرواح والمعدات.. مشيرا إلى أن طيران القوه الجوية العارقى نفذ 16 طلعه جوية اليوم لإسناد القطاعات البرية خلال عملياتها العسكرية ضد داعش فى الرمادى والأنبار.

كما نفذ طيران الجيش العراقى 23 طلعة جوية ، بينها غارة أسفرت عن مقتل 6 من قيادات تنظيم داعش إضافة إلى 20 من عناصر الحماية الخاصة بهم ، وتدمير أربع مركبات مزودة كل منها برشاش احادى فى جزيرة سامراء بصلاح الدين شمالى العراق، حيث تم استهداف الرتل العسكرى الذى كان يضمهم قادما من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

>قواتنا الباسلة.

وذكر بيان للعمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولى نفذ اليوم 15 طلعة جوية أسفرت عن قتل 26 إرهابيا وتدمير خمس سيارات تابعة للتنظيم احداها مفخخة وتدمير 17 موقعا لداعش لاطلاق الهاون ومخابىء ومواقع أسلحة وثلاث مركبات همر.

وكشفت مصدر أمنى عن أن والى داعش بقضاء الحويجة "أبو حمزة التكريتي" لقى مصرعه نتيجة ضربة جوية لطيران الجيش العراقى استهدفت مقرا للارهابيين فى الحويجة.. مشيرا إلى أنه تم دفن التكريتى فى مقبرة العزيزية شمال الحويجة جنوب غربى محافظة كركوك.

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