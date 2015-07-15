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الكنيسة الإنجيلية في مكتب شيخ الأزهر للتنهئة بعيد الفطر

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شيخ الازهر ورئيس الطائفة الانجيلية

شيخ الازهر ورئيس الطائفة الانجيلية

قدم وفد من الكنيسة الإنجيلية  برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي؛ التهنئة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال زيارة الوفد لمشيخة الأزهر، اليوم الأربعاء.

وقال «زكي» إن عيد الفطر يعد عيدًا لكل المصريين، الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل يسوده التقدم والرخاء.

من جانبه أوضح الإمام الأكبر، أن تبادل التهاني والزيارات بين من وصفهم بعنصري الأمة المصرية مسلمين ومسيحيين، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن سواء، تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام.

 

 

 

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