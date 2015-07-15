أوباما: إيران تمثل تحديًا لمصالحنا في العالم رغم الاتفاق معها حول النووي

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ علي الرغم من عقد اتفاق مع إيران حول النووي، إلا إنها ما زلت تمثل تحديًا لمصالحنا في العالم.

واضاف أن إيران وعدت لمدة 15 سنة بعدم تطوير قنبلة نووية، مع فرض تفتيش أكثر صرامة علي المفاعلات، وتابع بذلك نكون فككنا أحد المفاعلات لتطوير البلاتنيوم لتصنيع القنبلة وتفتيش علي كل منظومة التوريد واذا ما تم استخدام اليوارنيوم في غرض آخر كتطوير لقنبلة نووية ستكون عواقبه كبيرة.

وتابع أن الولايات المتحدة سيظل لديها مشاكل في دعم إيران للإرهاب مثل حزب الله، آملًا حث إيران علي التصرف بطريقه أقل عدائية وأكثر تعاون مع دول المنطقة، فهذا الإتفاق ليس مبنيًا علي تغير إيران لخطتها في التعامل ولكنه يحل مشكلة امتلاكها للسلاح النووي.