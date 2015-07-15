بالصور.. الخامسة علمي على الجمهورية من سوهاج: خدت دروس في كل المواد وحلمي أكون مثل مجدي يعقوب

قالت الطالبة مارتينا مجدي لبيب دوس، الخامسة مكرر علي مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة “علمي علوم” من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إنها لم تكن متوقعة حصولها علي ترتيب بين الطلاب الأوائل رغم تفوقها الدراسي، في الوقت الذي أيقنت فيه والدتها وفاء حارس عبد الله، حصولها علي ترتيب بين العشرة الأوائل لمراجعتها الإمتحانات معها أولاً بأول، وأضافت الطالبة أنها كانت تأخذ دروس خصوصية في جميع المواد لعدم إستفادتها من المدرسة .

ولم تنكر الطالبة الإستفادة من الكتاب المدرسي في تحصيل العلم، وأنها تلقت خبر نجاحها من التليفزيون وقالت الطالبة أن جميع أسئلة إمتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط ، في الوقت الذي لم يخلو إمتحان منها من سؤال يميز الطالب المتفوق الذي يريد الدرجات النهائية في المواد .

التقت عدسة ” وكالة أونا ” بالطالبة وأسرتها، وقالت مارتينا: ” إستقبلت خبر وجودي بالترتيب الخامس على مستوى الجمهورية بالزغاريد أنا وأسرتي، وزادني سعادة وفرحاً إتصالات المدرسين بتوعي اللي كانوا يدرسولي في المدرسة وفي الدرس”، وقالت الطالبة :” أهدي تفوقي لوالدي الذي يعمل طبيب أطفال بالمعاش ووالدتي التي تعمل مدرسة رياضيات بمدرسة الصنايع بنات بطهطا الذين سهروا طويلاً علي راحتي وهيئو لي الجو الملائم للمذاكرة وخاصة والدتي”، مضيفة أنها سوف تبذل أضعاف ما بذلته من مجهود في الثانوية العامة عقب إلتحاقها بكلية الطب لتصبح تلميذة للدكتور مجدي يعقوب، لتكون في خدمة فقراء مصر الذين يحتاجون العلاج والمساعدة.

> وتابعت الطالبة كنت أتابع جميع الأحداث السياسية الدائرة علي الساحة من خلال مشاهدتي البسيطة للتليفزيون، مطالبة الرئيس السيسي بعدم المصالحة مع من أفسد الحياة السياسية وروع الأمنين وكدر السلم والأمن العام .

وطالبت الطالبة من الرئيس السيسي بعودة الأمن والأمان للبلاد والمشي قدماً في المشروعات التنموية التي سوف تخدم البلد، ووجهت الطالبة الحاصلة علي الترتيب الخامس مكرر علي شعبة علمي علوم لطلاب الثانوية العامة اللحقين بأن يذاكروا دروسهم أول بأول ولا يرددوا لسه السنة طويلة ويعملوا اللي عليهم ويسيبوا الباقي علي ربنا .

وقال والد الطالبة فور إعلان اسم بنتي بين الأوائل إستقبلنا إتصالات كثيرة جداً لتهنئتنا بنجاحها ، وقالت والدتها أن الطالبة لديها شقيقه واحدة فقط اسمها

> مارتينا في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة .