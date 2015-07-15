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سامسونج تُعلن عن هاتفها الجديد «Galaxy A8» رسميًا

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سامسونج تُعلن عن هاتفها الجديد «Galaxy A8» رسميًا سامسونج تُعلن عن هاتفها الجديد «Galaxy A8» رسميًا

Galaxy-A8

يأتي سامسونج Galaxy A8 وهو الأنحف بين هواتف سامسونج الذكية بارتفاع 5.9 مللم ويزن 151 جرام. كما يحمل شاشة مقاس 5.7 بوصة سوبر أمولد بدقة 1080 بكسل ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 615 ثماني النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين داخلية 16 / 32 جيجابايت.

وبالخلف تقع الكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل بينما كاميرا السيلفي الفرعية بالأمام تصل دقتها 5 ميجابكسل، مع فتحة عدسة عريضة f/1.9 مثل الموجودة على هاتف جالكسي إس 6. يعمل كل هذا ببطارية سعة 3050 مللي أمبير ونظام تشغيل أندرويد 5.1 لولي بوب ويدعم الهاتف تقنية ماسح البصمة الضوئي.

 

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