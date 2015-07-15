أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالصور.. حريق في منزل مواطن يلتهم سيارتين وخيمة

Google+ Print
بالصور.. حريق في منزل مواطن يلتهم سيارتين وخيمة بالصور.. حريق في منزل مواطن يلتهم سيارتين وخيمة

نجح رجال الدفاع المدني في الفجيرة عصر اليوم في السيطرة على حريق اندلع في منزل احد المواطنين  بمنطقة الفصيل بالفجيرة ، حيث اندلعت النيران في الساحة الخارجية للمنزل واتت على سيارتين فارهتين وخيمة دون وقوع اية إصابات تذكر.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً  في حوالي الساعة الرابعة والربع عصر اليوم يفيد باندلاع حريق في منزل  احد المواطنين بمنطقة الفصيل  ، وعلى الفور توجهت  سيارات الإطفاء وفرق من الدفاع المدني والإنقاذ لموقع الحادث، وتمكنت الفرق من السيطرة على النيران ومنعت امتدادها  لتنجح في اخمادها وتبريد المكان لمنع اشتعاله مرة اخرى .

ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن اسباب اندلاع الحريق.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية