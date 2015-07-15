بالصور.. حريق في منزل مواطن يلتهم سيارتين وخيمة

نجح رجال الدفاع المدني في الفجيرة عصر اليوم في السيطرة على حريق اندلع في منزل احد المواطنين بمنطقة الفصيل بالفجيرة ، حيث اندلعت النيران في الساحة الخارجية للمنزل واتت على سيارتين فارهتين وخيمة دون وقوع اية إصابات تذكر.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً في حوالي الساعة الرابعة والربع عصر اليوم يفيد باندلاع حريق في منزل احد المواطنين بمنطقة الفصيل ، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء وفرق من الدفاع المدني والإنقاذ لموقع الحادث، وتمكنت الفرق من السيطرة على النيران ومنعت امتدادها لتنجح في اخمادها وتبريد المكان لمنع اشتعاله مرة اخرى .

ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن اسباب اندلاع الحريق.

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