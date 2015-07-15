منتج "رامز واكل الجو" يرد على الاتهامات بفبركة البرنامج

بعد الاتهامات العديدة التي طالت برنامج المقالب "رامز واكل الجو" بأنّه يفبرك المقالب بالاتفاق بين فريق الإعداد والضيف، أرسل محمد عبد الهادي صاحب شركة "ايرا أستوديو" وهي الشركة المسؤولة عن إنتاج البرنامج في دبي، بياناً يؤكد فيه أنّ كلّ هذه الاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، وأنّ من قام بتسريب هذه المعلومات يريد محاربة رامز والبرنامج نفسه، مؤكداً أن الفنان الضيف لا يعلم شيئاً عن المقلب الذي يحضرّه له رامز، خصوصاً أنه كان مسؤولاً عن استضافة الفنّان منذ وصوله إلى الفندق وحضوره المؤتمر الصحفي إلى صعوده الطائرة.

ولفت أيضاً إلى أن ما تسرّب حول المبالغ المادية التي حصل على الفنانون جراء استضافتهم في البرنامج، لا تمتّ إلى الواقع بأي صلة، إذ أنّ كل الأرقام التي سرّبت وتمّ تداولها إعلامياً ليست صحيحة إطلاقاً.

وأكّد عبد الهادي أنّه على الرّغم من كل هذه الحروب عمل فريق عمل البرنامج بجد وجهد كبيرين، ليظهر البرنامج بهذه الصورة المختلفة والمحترفة، معترفاً بأن الفريق بأكمله قد بذل مجهوداً كبيراً في تنفيذ الحلقات، وواجه صعوبة كبيرة بسبب درجة الحرارة العالية.

وقال إن تصوير الحلقات أنجز في أسبوعين فقط، حيث كان يتم تصوير حلقتين في اليوم الواحد، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً، ويتم التحضير والتنفيذ لتصوير الحلقة ابتداء من ماكياج وملابس رامز، وتجهيزات الفندق وإلى أن يصعد الضيف إلى الطائرة، ويستغرق ذلك الأمر من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، لافتاً إلى أنه على الرغم من الجهد والظروف القاسية التي عانوها خلال التصوير، إلا أن فريق العمل سعد كثيراً بالنتيجة على الشاشة، خصوصاً أنهم عملوا بحرفية شديدة، لإظهار البرنامج وكأنه عالمي وليس عربياً.

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