نجوم "شط بحر الهوا" على حمّام السباحة وغزل متبادل بين نجوى كرم وسيرين عبد النور

بدأت الرحلة من مطار دبي إلى لبنان بصحبة "محبوب العرب" محمد عساف والفنانة نسرين طافش ولجين عمران وتيمور مرمرشي مدير شركة "بلاتنيوم ريكوردز" وشيرين ديب مديرة العلاقات العامة في طيران الإمارات ومجموعة من الزملاء الصحافيين، فمن المطار إلى الإقلاع لم تخل الأجواء من الضحك والمزاح والتقاط الصور التذكارية. فقد ارتدت نسرين قبعة إحدى المضيفات والتقطت بعض الصور بها. فيما علق عساف قائلاً"من من المفترض أن يحضروا لي قبعة كابتن الطائرة"

فقد لبت"سيدتي" دعوة من المتعهد الفني يوسف حرب وشركة الإمارات للعطلات التابعة لطيران الإمارات لحضور حفل السحور الذي قرر يوسف حرب إقامته في لبنان في فندق فينيسيا بحضور نخبة من النجوم.

أقيم حل السحور على حمّام السباحة وعلى الرغم من رطوبة الطقس إلا أن الحضور والنجوم استمتعوا بأجواء اللمّة. فبدأ حضور النجوم واحداً تلو الآخر ومنهم نجوى كرم، وائل جسار، محمد عساف، نسرين طافش، سيرين عبد النور وزوجها، مايا دياب، مروان خوري، ملحم زين، دينا حايك، وليد توفيق وغيرهم. بينما حضر صابر الرباعي والحفل على وشك الانتهاء لأنه كان مرتبطاً بموعد آخر. فتأخر على الحضور، وتميز الحفل بلقاء النجوم ببعضهم البعض حيث تبادلوا الأحاديث والقبلات والعتب وتهنئة بعضهم البعض بمناسبة قدوم العيد. ولكن أكثر ما لفت الأنظار هو غزل نجوى كرم في سيرين عبد النور حينما شاهدت كرم سيرين أمامها فقالت بصوت عال مازحة" هذه البشعة" فانتبهت سيرين وذهبت لها على الفور وتبادلتا القبلات والسلام والغزل المتبادل.

قصة يوسف حرب للحضور

وبعدما اجتمع كل النجوم بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من ألين الحاج وبعدها دعت لجين عمران للصعود إلى المسرح وألقت كلمة على الحضور ثم دعت يوسف حرب للصعود إلى المسرح لإلقاء كلمته قائلاً: أنا لن أطيل عليكم ولكن أريد أن أقدم الشكر إلى كل من حضر اليوم من وسائل الاعلام وأصدقائنا الفنانين مضيفاً أودّ أن أقصّ عليكم قصة طريفة وهي أن ذات مرة اتصل بي شخص يريد حجز 60 غرفة على stars on board وسألني"هل من مجال أن تأخذنا الباخرة من طرطوس"؟ فضحك الجميع وشكرهم حرب وغادر المسرح. وجاء من بعده خالد الحداد المدير الإقليمي لطيران الإمارات ليلقي كلمته الذي قال فيها: "يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أشكركم على تشريفكم لنا الليلة في هذه المناسبة الفنية المميزة التي تجمعنا من خلالها شركة Stars on Board بنجوم الفن العرب والتي يشرفنا أن نكون جزءاً منها.

تعرف الإمارات للعطلات على مستوى العالم بريادتها في تقديم برامج عطلات مميزة ومبتكرة تشكل امتداداً لجودة خدمات طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء، ولذلك ليس من الغريب أن نتواجد في هذا المشروع الرائد والضخم الذي سيحظى من دون أدنى شك باهتمام السائح العربي.

وكشريك حيوي لبيع تذاكر رحلة "ستارز أون بورد" البحرية للسنة الثانية على التوالي، يسرنا أن نطرح برامجنا الخاصة بهذه الرحلة وكلنا ثقة بأنها ستلبي مختلف التوقعات التي ينتظرها ويتطلع إليها المسافر العربي بتفاصيلها الكبيرة والصغيرة"، ثم شكر الحضور وغادر المسرح ليبدأ الحفل على عزف فرقة موسيقية أضافت أجواء المرح على الحضور.

رحلة "شط بحر الهوى Stars on Board"

يذكر أن الرحلة ستكون برفقة عدد من نجوم الفن العرب خلال الفترة بين 20 و24 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.

وتتم رحلة "شط بحر الهوى Stars on Board" على متن الباخرة MSN Divina، بالتعاون مع مجموعة MBC التلفزيونية. وتوفر للمشاركين فرصة مميزة للالتقاء وجهاً لوجه مع عدد من النجوم بمن فيهم، كاظم الساهر، نجوى كرم، هيفاء وهبة، ملحم زين، رويدا عطية، وائل جسار، رامي عياش، محمد عساف، وفرقتا الترفيه والكوميديا "ما في متلو" و "أم حسين". وخلال الرحلة، التي ستستغرق 5 أيام/ 4 ليال، يحيي الفنانون المشاركون حفلات وعروضاً موسيقية متنوعة، كما ستقدم الفرق الكوميدية فقرات ترفيهية، لتجعل من هذه الرحلة فرصة العمر للمشاركين.

وسوف تنطلق السفينة من روما في 20 أكتوبر 2015، وتتابع خط إبحارها إلى مدينة مرسيليا في فرنسا، ومنها إلى مدينة العراقة الاسبانية، برشلونة، وأخيراً إلى ميناء مدينة جنوة الإيطالية حيث ختام الرحلة في 24 أكتوبر 2015.