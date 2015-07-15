شريهان تطلب من جمهورها الدعاء لشفاء ابنة شقيقتها

طلبت النجمة شيريهان من جمهورها الدعاء لابنة شقيقتها المريضة لمياء، دون الإفصاح عن طبيعة المرض الذي تعاني منه حيث كتبت على تويتر:" ادعوا معي الله تعالى أن يلطف ويشفي ابنة أختي الكبيرة لمياء ابنة جيهان".

كما دعت الله قائلة: "ربي إن لمياء ابنة أختي الكبيرة وتوأم عمري قد مسّها الضر وأنت أرحم الراحمين".

ونشرت شريهان صورة لابنة شقيقتها.

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