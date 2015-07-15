أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شريهان تطلب من جمهورها الدعاء لشفاء ابنة شقيقتها

Google+ Print
شريهان تطلب من جمهورها الدعاء لشفاء ابنة شقيقتها شريهان تطلب من جمهورها الدعاء لشفاء ابنة شقيقتها

الأربعاء 15-07-2015 15:49

طلبت النجمة شيريهان من جمهورها الدعاء لابنة شقيقتها المريضة لمياء، دون الإفصاح عن طبيعة المرض الذي تعاني منه حيث كتبت على تويتر:" ادعوا معي الله تعالى أن يلطف ويشفي ابنة أختي الكبيرة لمياء ابنة جيهان".
كما دعت الله قائلة: "ربي إن لمياء ابنة أختي الكبيرة وتوأم عمري قد مسّها الضر وأنت أرحم الراحمين".
ونشرت شريهان صورة لابنة شقيقتها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي