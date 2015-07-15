فيلم Minions يجتاح الصالات العالمية

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الصيني Tiny Times 4.0 حيث حصد 36 مليون دولار، وفيلم صيني آخر بعنوان Forever Young دخل مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 38 مليون دولار، وبقي فيلم Jurassic World في المرتبة الثالثة مع 21.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Terminator: Genisys الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 47.3 مليون دولار وتقدم فيلم Minions من المرتبة الثانية الى الأولى بعد أن جمع 124.3 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Gallows في المرتبة الخامسة حيث جمع 9.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Terminator: Genisys الى المرتبة الرابعة مع 13.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Inside Out الى المرتبة الثالثة حيث جمع 17.6 مليون دولار، وصمد فيلم Jurassic World في المرتبة الثانية مع 18.1 مليون دولار، ودخل فيلم Minions مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 115.7 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم San Andreas الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 1426 شخص، ودخل فيلم The Gallows في المرتبة الرابعة مع 2174 مشاهد، وتراجع فيلم Jurassic World الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 3241 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Spy الى المرتبة الثانية مع 3331 مشاهد، ودخل فيلم Minions مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 24431 شخص.

في مصر، بقي فيلم "زنقة ستات" في المرتبة الخامسة حيث جمع 46 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم San Andreas في المرتبة الرابعة حاصداً 50 ألف جنيه، وصمد فيلم Insidious: Chapter 3 في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 97 ألف جنيه، وبقي فيلم Spy في المرتبة الثانية مع 105 ألف جنيه وصمد فيلم Jurassic World في المرتبة الأولى بعد أن جمع 243 ألف جنيه.