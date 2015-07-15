يورغو شلهوب وكارين رزق الله لسيرين عبد النور: الجمهور هو الإحصاء الأهم ولتبرز شركات الإحصاء أوراقها

فرض النجاح الباهر الذي حققه مسلسل " قلبي دقّ" للنجمين اللبنانيين يورغو شلهوب وكارين رزق الله (بطلة العمل وكاتبته) أن يحلا ضيفين على برنامج "هلّ القمر"، بعد أن أشارت الإحصاءات إلى أنه المسلسل اللبناني الأكثر حضوراً في رمضان، على الرغم من أن الرهان عليه كان كبيراً، بسبب ضخامة الإنتاج التي ميّزت الأعمال اللبنانية الأخرى التي عرضت في نفس الوقت على شاشات أخرى، بالإضافة إلى أهمية وأحجام الممثلين المشاركين فيها.

في بداية الحلقة، تمنت كارين رزق الله الخير لعائلتها وأولادها والنجاح في المهنة، بينما تمنى يورغو شلهوب السعادة والتنوّر لكي يُصبح أفضل.

عن موقفهما من ردة الفعل القوية التي حققها مسلسل "قلبي دق"، قال يورغو: "هي جعلتنا ننسى التعب". أما كارين، ورداً على سؤال عمّا إذا كانا قد تفاجآ بالنجاح المدوّي الذي يُحققه المسلسل، فقالت: "أي عمل نخوضه نتوّقع له النجاح"، بينما أشاد يورغو بالنص الجميل، وقال: "بمجرد أن اطلعت على النص فوجئت به. وبعد أن قرأت الحلقة الخامسة منه اتصلت بكارين وسألتها: "من أين سرقت النص" لأنني أعجبت كثيراً به، كما أغرتني كثيراً شخصية سامي التي جسّدتها في العمل. منذ تلك اللحظة شعرت بنجاحه. وخلال التصوير تعزز هذا الشعور أكثر ووصل إلى نسبة 80% خلال عملية المونتاج".

عن موقفهما من تمنّع المنتج مروان حداد عن وضع اسمه في "جينريك" المسلسل، قالت كارين"محطة "أل بي سي" هي التي أنتجت العمل. مروان حداد هو المنتج المنفّذ"، فعلقّ يورغو: "حرام ما يحط مروان حداد اسمه! خصوصاً وأن فريقه بذل جهداً كبيراً فيه، وليس عيباً أن يذكر مروان حداد اسمه في العمل كمنتج منفذ".

كارين رأت أن مسلسل" قلبي دقّ" جذب كلّ أفرد العائلة لمتابعته لأن لهجته البسيطة ورسائله العميقة وصلت إليهم بطريقة سلسلة ومهضومة، بعيداً عن النقد والوعظ. وعمّا إذا كانت قد تخيّلت يورغو في العمل خلال كتابة النص، ردّت: "يورغو من أهم الممثلين المهمّين في لبنان، وأنا أحبّ أداءه وإحساسه وشكله. من يوجد أفضل منه قادر على الجمع بين الكوميديا والإحساس العالي في وقت واحد".

أما يورغو فدافع عن نفسه، بعد اتهامه بالتقصير كممثل، وقال: "أنا لست مقصّراً، بل أقدم عملاً واحداً سنوياً، ولو أنني "حرقت" صورتي كممثل لما كنت حققت كلّ هذا النجاح، ولأنّ 90% من أعمالي ناجحة، يثق الجمهور بي وباختياراتي. 90% من الأعمال التي يشاهدها الناس على الشاشات، عرضت عليّ ورفضتها".

وعمّا إذا كان نجاح ثنائيتها مع يورغو أنستها الثنائية الناجحة مع زوجها فادي شربل، قالت كارين: "هما تجربتان مختلفتان تماماً، وهذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها عملاً مع ممثل غير فادي. لا يوجد ديو يمكن أن يستمرّ مدى الحياة"، بينما علّق يورغو: "لا شيء يمنع من استغلال الثنائية الناجحة في عدد من الأعمال، لكن ليس في كل الأعمال. لا يجوز أن تفرض الثنائية فرضاً من خلال "تركيب" عمل يهدف إلى تواجد ثنائي معين فيه. الدور هو الذي يفرض الممثل المناسب له".

كارين تحدثت عن موقفها من عدم عرض الحلقة التي ظهرت فيها في برنامج "رايتنغ رمضان" على محطة "MTV"، وقالت: "بعد أن ظهرنا في البرنامج على محطة أبو ظبي، فوجئنا بعدم عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة "MTV" كما كان يفترض. وكما حصل في كلّ حلقات البرنامج. ولقد اتصلت بشخص يعمل في المحطة لكي أعرف السبب، ولكنه لم يردّ على اتصالي حتى الآن. وبصراحة، أنا سعيدة جداً بنجاحي و"مش فاضية أزعل". أما يورغو فأشار إلى أنه توقّع أن تتصرّف محطة "MTV" بمثل هذه الطريقة، وأوضح: "مسلسل" قلبي دقّ" منافس قويّ لمسلسل "24 قيراط" الذي يعرض على شاشتها، ولم يكن منطقياً أن تدعم مسلسلنا من خلال عرض الحلقة، وهذا أكبر دليل على أن عملنا يحقق نجاحاً كبيراً".

وتعليقاً على ظهور سيرين عبد النور على الشاشة وإعلانها أن مسلسل"24 قيراط" يحتلّ المرتبة الأولى، قالت كارين: "هناك شركتان تقومان بالإحصاءات لتحديد المسلسلات التي تحتلّ المراتب الأولى، من حيث نسب المشاهدة. فليبرزا الأوراق لكي نتأكد من هو المسلسل الذي يحتلّ المرتبة الأولى"، بينما رأى يورغو شلهوب أن الجمهور هو الإحصاء الأهمّ، مهما قالت شركات الإحصاء، ومهما ادّعت المحطات أنّ المسلسلات التي تعرضها تحتلّ المراتب الأولى".

كارين، ورداً على سؤال عن مدى حاجة الدراما العربية إلى كتّاب، أوضحت: "أنا أكتب بمزاج، ولا يمكن أن تتحوّل الكتابة إلى مهنة عندي، لأنني في حال أرغمت نفسي على الكتابة، فسوف أكرهها. لست من الأشخاص الذين يمكنهم الكتابة في شكل يومي، وأنا لا أتعامل معها كوظيفة".

وعن الإضافة التي قدّمتها إليه مشاركته في مسلسل "سرايا عابدين"، قال يورغو: "لم أشاهد العمل لكي أتحدث عن الإضافة. الدور جميل، وأنا حللت ضيفاً على المسلسل، والشخصية التي لعبتها جميلة ومؤثرة. بصراحة، لقد عرض عليّ الكثير من الأعمال العربية، ولكنني رفضتها، ووافقت على المشاركة في مسلسل "سرايا عابدين" لأنني أحببت شخصيّة "الدكتور أرنست"، ولأن العمل جميل، وإنتاجه ضخم، وليس لأنني أريد أن أطلّ في عمل مصريّ. "مش مشردق". لقد رفضت الكثير من الأعمال المشتركة بسبب الدور أو لأنها لم تقنعني، ونحن اليوم نجحنا بتحقيق الانتشار العربي من خلال الدراما اللبنانية". وعن موقفه من بعض النجوم العرب الذين يعتبرون أنهم يحققون أنفسهم من خلال الدراما العربية، قال: "هم أحرار، وأنا شخصياً رفضت مسلسل "بان آراب" من أجل مسلسل "قلبي دقّ"، الذي وصلنا من خلاله إلى كلّ الدول العربية، وخصوصاً فلسطين والأردن، كما أن الجالية العربية في فرنسا تتابعه بقوة، حتى أنّه يحظى بنسبة مشاهدة عالية في الخليج. برأيي، الانتشار الأفضل بالنسبة إلى الممثل يتحقق عندما يكون قوياً في بلده، لكي يتمكن من فرض نفسه بقوة في الدراما العربية".

وعن ردة فعل زوجها فادي تجاه غرامياتها مع يورغو، كما ذكرت في أحد المواقع الإلكترونية، قالت: "وأين هم الأزواج من غراميات زوجاتهم الممثلات؟ هذا سؤال سخيف، وفادي سعيد بنجاحي وبنجاح العمل".

سياسياً، عاتب يورغو كلّ السياسين اللبنانيين، وتوجّه إليهم قائلاً: "شو عملتوا بالبلد"، مشيراً إلى أن فضائح أهل السلطة أصبحت فوق السطوح.

كارين وجّهت تحيّة محبّة إلى الفنان ملحم زين، وقالت: "ننتظر منه أعمالاً أكثر ووجوداً أكثر، لأن صوته رائع"، أما يورغو فعاتب ملحم زين ومعين شريف، قائلاً: "صوتان رائعان يتميزان بالقوة والرخامة، ويطربانني. أنا أوجّه إليهما عتباً وأطالبهما بالإكثار من إنتاجهما".

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